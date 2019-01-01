دوري الأبطال - شغب في لقاء النجم الساحلي وتأهل العرب إلى المجموعات باستثناء موريتانيا

جمهور الوداد يعرب عن غضبه من الكاف باتداء ملابس سوداء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بصعود اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل الجزائريين والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني والوداد المغربي.

المباراة الأولى، فاز بها اتحاد الجزائر - خارج أرضه - أمام جور ماهيا الكيني بثنائية نظيفة.

الهدفان سجلهما أيمن محبوص في الدقيقتين 4 و16 من عمر الشوط الأول، ليؤكد به انتصار فريقه لقاء الذهاب برباعية مقابل هدف وحيد.

في المباراة الثانية، انتصر النجم الساحلي بصعوبة أمام أشانتي كوتوكو الغاني بثلاثية نظيفة، على ملعب مصطفى بن جنات، ليعوض خسارته في الذهاب بثنائية نظيفة.

الهدف الأول جاء من ضربة جزاء في الدقيقة 23، سجلها مرتضى وناس، لكنها شهدت اعتراضات واسعة من جانب لاعبي الفريق الغاني على الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

وفي الدقيقة 67، أضاف كريم العريبي الهدف الثاني لجوهرة الساحل، قبل أن يخرج بعدها بـ13 دقيقة، الحكم المصري الكارت الأحمر المباشر في وجه صدام بن عزيز، لمنعه انفراد صريح للفريق الغاني بعرقلة مهاجمه.

واقتنص كريم العريبي هدف الفوز للنجم برأسية في الدقيقة 85، ليعقب نهاية المباراة اعتراضات من لاعبي أشانتي، استدعت تدخل قوات الأمن لحماية طاقم التحكيم.

وفي المباراة الثالثة، منحت ضربات الجزاء شبيبة القبائل بطاقة التأهل على حساب هورويا الغيني، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الأخير بنتيجة 2-0.

الفريق الجزائري كان منتصرًا على أرضه في الذهاب بثنائية نظيفة، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين 2-2 ويحتكمان لركلات الترجيح، التي فاز بها شبيبة القبائل بنتيجة 5-3.

في المباراة الرابعة، حقق الهلال - على أرضه - الفوز أمام إنيمبا النيجيري بهدف وحيد.

الهدف جاء في الدقيقة 47 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بأقدام محمد موسى الضي.

الفريقان كانا متعادلين سلبيًا دون أهداف، في الذهاب بنيجيريا.

وفي المباراة الخامسة والأخيرة، انتصر الوداد أمام إف سي نواذيبو الموريتاني برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

سجل الرباعية محمد ناهيري "ضربة جزاء" وإسماعيل حداد وأيمن الحسوني وأيوب الكعبي في الدقائق 13 و25 و26 و38 على الترتيب.

وشهد اللقاء اتشاح جمهور وداد الأمة باللون الأسود، مع رفع تيفو يحمل رأسية وليد الكرتي في هدفه الملغي بمرمى الترجي التونسي، في نهائي أفريقيا 2019، تعبيرًا عن الاعتراض على قرار الاتحاد الأفريقي باعتماد فوز باب سويقة باللقب. (طالع التفاصيل)