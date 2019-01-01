راموس يعادل رقم روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

بعد الدخول في التشكيل الأساسي بمواجهة كلوب بروج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستمر المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، في وصوله وتحطيمه للأرقام القياسية مع ريال مدريد.

ريال يلتقي مساء اليوم الثلاثاء مع كلوب بروج البلجيكي، في إطار الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

راموس بدخوله التشكيل الأساسي لفريق المدرب زين الدين زيدان، سيصل للمباراة رقم 120 مع ريال بالبطولة.

ويعادل بذلك إنجاز البرازيلي روبرتو كارلوس، كأكثر المدافعين مشاركة مع النادي في دوري الأبطال.

ماني: شعرت بالإحباط من صلاح ولكنه صديق رائع

فالفيردي يفتح الباب أمام مشاركة ميسي ضد إنتر

ويصبح تخطيه لهذا الرقم مسألة وقت، لاعتزال الظهير البرازيلي، ومع استمرار مسيرة راموس في النادي الإسباني.

ويطمح ريال في تحقيق الفوز مساء الليلة، لتعويض الإخفاق والخسارة الثقيلة 3/0 من باريس سان جيرمان بالجولة الأولى.