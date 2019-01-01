والد هالاند لا يمانع انتقاله لمانشستر يونايتد

الجوهرة النرويجية يحلم بالانتقال للبريميرليج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعترف ألفينج هالاند والد إيرلينج مهاجم سالزبورج المتألق، بعدم ممانعته انتقال نجله لمانشستر يونايتد في المستقبل القريب.

هالاند جذب الأنظار بشكل لافت في الآونة الأخيرة، بعدما أحرز هاتريك في دوري أبطال أوروبا بشباك جينك هذا الأسبوع.

مانشستر يونايتد وبرشلونة هما الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع اللاعب، وسط أنباء حول طموح إيرلينج باللعب في الدوري الإنجليزي.

والد إيرلينج سبق وأن لعب لنوتينجهام فورست ومانشستر سيتي العدو التقليدي ليونايتد، ولكنه لن يحرمه من هذه الفرصة لو أتيحت له.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"يجب الفصل بين المشاعر والحياة المهنية في اتخاذ هذه القرارات الهامة".

وأضاف:"عدد كبير من لاعبي العالم يحلم بالانتقال للدوري الإنجليزي، لأنه يحصل على الاهتمام الأكبر وبه فرق مميزة".

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وتابع:"البريميرليج يعتبر الوجهة المفضلة له ولكن علينا الانتظار لحين حصوله على الفرصة المناسبة".

يذكر أن صاحب الـ19 عاماً المعروف بتشجيعه لليدز يونايتد، نجح في تسجيل 17 هدف في 9 مباريات بجميع البطولات هذا الموسم.