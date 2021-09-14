دوري الأبطال | بايرن ميونخ يسحق برشلونة وعبور سهل ليوفنتوس وتشيلسي

الفريق الكتالوني يفشل في الانتقام

خسارة جديدة تعرض لها نادي برشلونة الإسباني، بثلاثية نظيفة أمام نظيره بايرن ميونخ، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

النادي الكتالوني دخل اللقاء بدافع الثأر من هزيمته 8/2 في نسخة 2019/2020، ولكنه تجرع هزيمة أخرى على ملعب كامب نو.

المدرب رونالد كومان دخل اللقاء بخطة 3/5/2، معتمدًا على مارك تير شتيجن كحارس، وأمامه إريك جارسيا وجيرارد بيكيه ورونالد أراوخو.

وفي الوسط لعب جوردي ألبا، بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو، وبالهجوم ممفيس ديباي ولوك دي يونج.

وعلى الجانب الآخر دخل يوليان ناجلسمان بالقوة الضاربة، بتواجد روبرت ليفاندوفسكي بخط الهجوم ومن خلفه ليروي ساني وتوماس مولر وجمال موسيالا.

السيطرة كانت واضحة لصالح بايرن في بداية الشوط الأول، ليتوجها توماس مولر بالهدف الأول بالدقيقة 34 من كرة ارتطمت بلاعب برشلونة وغيرت اتجاهها لتخادع شتيجن.

ليفاندوفسكي في آخر 20 مباراة مع بايرن ميونخ🔥



20 مباراة

30 هدفاً

2 أسيست



🤖🔝 pic.twitter.com/LaeIMfdFcF — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2021

وفي الشوط الثاني قرر ليفاندوفسكي قتل أي فرصة لبرشلونة بالعودة، ليسجل الثاني بالدقيقة 56 ليفرض الفريق الألماني سيطرته الكاملة ويحرز المهاجم البولندي الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 85.

وعلى جانب آخر في المجموعة الخامسة، تعادل بنفيكا مع دينامو كييف من دون أهداف، ليتقاسم كل منهما المركزين الثاني والثالث، ويحتل بايرن الصدارة ويأتي برشلونة بالمركز الأخير.

وفي المجموعة السادسة تعادل أتالانتا مع فياريال 2/2، ليحتل يانج بويز الصدارة بالمركز الأول ومن بعده أتالانتا وفياريال بالمركزين الثالث والرابع ومانشستر يونايتد بالمركز الأخير.

وبالمجموعة الثامنة فاز تشيلسي على زينيت الروسي بهدف نظيف سجله روميلو لوكاكو، وسط ظهور متواضع للنجم المغربي حكيم زياش مع البلوز.

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وأما يوفنتوس فقد كانت مهمته سهلة في القضاء على مالمو السويدي، حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة سجلها باولو ديبالا وألفارو موراتا وأليكس ساندرو.

يوفنتوس يحتل بذلك الصدارة بفارق الأهداف عن تشيلسي، ومن بعدهما زينيت ثم مالمو في المركز الرابع بعد سقوطه على أرضه بثلاثية.

وبالمجموعة السابعة تعادل إشبيلية مع سالزبورج 1/1، واكتفى ليل الفرنسي بالتعادل السلبي بلا أهداف مع نظيره الألماني فولفسبورج.

وبذلك يحتل سالزبورج المركز الأول بالتساوي مع إشبيلية، ومن بعدهما ليل وفولفسبورج.