دوري الأبطال - الاتحاد يتعادل مع لوكوموتيف بهدف لمثله

الاتحاد يهدف فوزًا سهلًا أمام لوكوموتيف الأوزبكي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعادل فريق نادي الاتحاد السعودي، مع لوكوموتيف طشقند لأوزبكي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

سجل الهدف الأول البرازيلي رومارينيو بالدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد ركلة ركنية لعبها فهد المولد.

وتعادل لوكوموتيف طشقند اللاعب تيمورخوجا عبدالخالقوف بالدقيقة 36، عن طريق لكرة حرة مباشرة، لعبها زميله ليضعها بقدمه في المرمى.

أضاع رومارينيو هدفًا محققًا لفريق الاتحاد بالدقيقة 67 من زمن المباراة، بعد تصدي أسطوري من حارس مرمى لوكوموتيف.

وحصل إسلوم توختاخوجاييف مدافع فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على كارت أحمر في الدقيقة 75 من زمن المباراة، بعد عرقلة فهد المولد خارج منطقة الجزاء.

وأهدر لاعبي فريق الاتحاد العديد من الفرص السهلة، وذلك بسبب الرعونة، وأيضًا تألق حارس مرمى لوكوموتيف طشقند.

وبذلك يرفع الاتحاد رصيده للنقطة السابعة، في صدارة المجموعة الثانية، كما يرفع لوكوموتيف رصيده للنقطة الرابعة بالمركز الثالث.