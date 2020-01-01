رسميًا - المغرب تتقدم بطلب استضافة نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

المغرب البلد الأول الذي يعلن تقدمه بملف الاستضافة

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميًا بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاستضافة نهائيي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

كاف كان قد خاطب كافة الدول الأعضاء في 11 من فبراير الجاري، لإخطارها بفتح باب التقدم بملفات الترشح، على أن يتم غلق الباب في 20 من فبراير الجاري، على أن يقام نهائي دوري الأبطال في 24 من مايو المقبل، ونهائي الكونفدرالية في 29 من الشهر نفسه.

وقرر الاتحاد الإفريقي أن يقام النهائي لكلا البطولتين من مباراة واحدة ببلد يتم اختيارها بالتصويت، بدلًا من اعتماد نظام الذهاب والإياب في النسخ الماضية من البطولتين.

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ووفقًا لقناة "الرياضية" المغربية فإن الجامعة الملكية قد حدد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء كملعبًا لنهائي دوري الأبطال، بينما تم تحديد مركب مولاي عبد الله بالرباط كملعبًا لنهائي الكونفدرالية.

وكان كاف قد اشترط على البلد التي تنوي تقديم ملف ترشحها للاستضافة ضرورة توضيح ملعب المباراة، وملعب التدريبات، تفاصيل إقامة طرفي النهائي، وخطاب ضمان من الحكومة.

يذكر أن كلا البطولتين وصلتا إلى دور ربع النهائي، إذ يضم دوري الأبطال الترجي والنجم الساحلي التونسيين، الزمالك والأهلي المصريين، الرجاء والوداد المغربيين، ومازيمبي الكونغولي.

أما ربع نهائي الكونفدرالية فيشارك به بيراميدز والمصري البورسعيدي المصريان، إنييمبا النيجيري، هورويا كوناكري الغيني، نهضة بركان وحسنية أكادير المغربي، والنصر الليبي، زاناكو الزامبي.