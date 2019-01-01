دوري أبطال أوروبا 2019-20 | المتأهلون للمجموعات وموعد الأدوار التمهيدية

فور انتهاء النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بالنهائي المرتقب السبت المقبل، ستبدأ بعدها بفترة قصيرة الأدوار التمهيدية للنسخة القادمة، فما تفاصيلها؟

ستنطلق النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20 مبكراً هذا الصيف بعد أسابيع قليلة من نهاية نسخة 2018-19 والذي يتبقى منها المباراة النهائية التي ستجمع بين ليفربول وتوتنهام وستُلعب يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد والذي ودع المسابقة على يد يوفنتوس بفضل هاتريك رونالدو.

شهدت البطولات الأوروبية لهذا الموسم سيطرة إنجليزية بنسبة 100% بعد أن تأهل ليفربول وتوتنهام لدوري أبطال أوروبا وكلا من ثنائي لندن تشيلسي وآرسنال لنهائي الدوري الأوروبي، لازال ميسي يسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة مع فريق برشلونة بعد إقصاء العملاق الكتالوني أمام ليفربول في نصف النهائي برباعية ثقيلة، ولازال يوفنتوس يبحث عن التتويج باللقب مجدداً حتى بعد التوقيع مع كريستيانو رونالدو.

يملك ريال مدريد الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا بمعدل 13 لقب بفارق كبير للغاية عن ميلان أقرب منافسيه والذي حصل على البطولة في سبع مناسبات فقط، ويتقاسم الثلاثي برشلونة، بايرن ميونخ وليفربول المركز الثالث بعد أن فاز كل منهم باللقب خمس مرات، وسيسعى الملكي لتعويض إخفاق النسخة الماضية بعد أن ودع المسابقة بخسارة مهينة على ملعبه أمام أياكس برباعية.

في هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة كل تفاصيل النسخة المقبلة، الفرق المتأهلة، موعد الأدوار التمهيدية وما هو أكثر من ذلك.

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ما هي الأندية التي تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا 2019-20؟

اقتربت ملامح مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20 من الاكتمال بعد أن عُرفت أغلب الأندية التي تأهلت إلى هذه المرحلة، ولم تتبقَ سوى أماكن قليلة ستُحدد لاحقاً إما عن طريق الأدوار التمهيدية أو بانتظار الفائز من آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 مايو.

في المقابل هناك من ضمن تأهله إلى مجموعات الأبطال مثل برشلونة، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، وبايرن ميونخ وذلك بحكم ترتيبهم في مسابقة الدوري، وكذلك الحال بالنسبة لتشيلسي، بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، وعلى غير المتوقع أخفق مانشستر يونايتد في التأهل بسبب سوء النتائج مع مورينيو ومن ثم سولشاير.

الأندية التي تأهلت إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

الفائز بالدوري الأوروبي* توتنهام باير ليفركوزن جالاطة سراي برشلونة يوفنتوس باريس سان جيرمان ريد بول سالزبورج أتلتيكو مدريد نابولي ليل سيتم تأكيده لاحقاً ريال مدريد ثالث الدوري الإيطالي زينيت بطرسبرج سيتم تأكيده لاحقاً فالنسيا رابع الدوري الإيطالي ثاني الدوري الروسي سيتم تأكيده لاحقاً مانشستر سيتي بايرن ميونخ بنفيكا سيتم تأكيده لاحقاً ليفربول بروسيا دورتموند شاختار دونيستك سيتم تأكيده لاحقاً تشيلسي لايبزيج جينك سيتم تأكيده لاحقاً

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مع ضمان الكثير من الأندية لتواجدها في مجموعات دوري أبطال أوروبا، ستتنافس باقي الأندية على ستة مقاعد وذلك من خلال الأدور التمهيدية المؤهلة لهذه المرحلة، والتي ستشهد تواجد بطل الدوري الأسكتلندي "سيلتك" وبعض أندية بيلاروسيا، أيرلندا والنرويج.

ستشارك أندية بازل، أيندهوفن وكوبنهاجن في الدور التمهيدي الثاني، بينما سيتواجد كل من أياكس، بورتو ودينامو كييف في الدور الثالث، وسيلحق بهم كلا من يونج بويز بطل سويسرا وسلافيا براج بطل التشيك في الملحق.

تصنيف مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

من المقرر إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-20 يوم 29 أغسطس المقبل عقب الانتهاء من الأدوار التمهيدية وتحديد بقية المتأهلين إلى مرحلة المجموعات عندما يصل العدد إلى 32 فريق، التي سيتم فيها تقسيمهم إلى أربع مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق وأدائه في السنوات الأخيرة.

نعرف مسبقاً بأن أندية برشلونة، مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، زينيت ستتواجد في التصنيف الأول بالإضافة إلى بطل النسخة الحالية إما ليفربول أو توتنهام وكذلك بطل الدوري الأوروبي ما بين آرسنال وتشيلسي.

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متى ستبدأ نسخة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20؟

قد يكون من المفاجئ للبعض معرفة أن النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا 2019-20 ستنطلق بعد أقل من شهر على نهاية البطولة الحالية، وذلك عن طريق الأدوار التمهيدية والتي سيتحدد من خلالها تحديد هوية المقاعد المتبقية في دور المجموعات.

بالطبع لن تشارك الأندية الكبيرة في هذا الدور لأن رحلتها ستبدأ من مرحلة المجموعات، على أن يتم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية يوم 11 يونيو المقبل قبل أن تبدأ مباريات هذا الدور في 25 من نفس الشهر.

موعد كل أدوار مسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-20

المرحلة موعد القرعة موعد المباريات الدور التمهيدي 11 يونيو 25 / 28 يونيو المرحلة الأولى لتصفيات التأهل 18 يونيو يوليو 9 / 10 / 16 / 17 المرحلة الثانية لتصفيات التأهل يونيو 18 يوليو 23 / 24 / 30 / 31 المرحلة الثالثة لتصفيات التأهل يوليو 22 أغسطس 6 / 7 / 13 مباريات الملحق أغسطس 5 أغسطس 20 / 21 / 27 / 28 مرحلة المجموعات أغسطس 29 سبتمبر 17 - ديسمبر 11 دور الستة عشر ديسمبر 16 فبراير 18 / 19 / 25 / 26 & مارس 10 / 11 / 17 /18 دور ربع النهائي مارس 20 أبريل 7 / 8 / 14 /15 دور نصف النهائي مارس 20 أبريل 28 / 29 & مايو 6 / 7 النهائي مارس 20 مايو 30

أين سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20؟

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-20 على ملعب أتاتورك الشهير في مدينة أسطنبول التركية وذلك يوم 30 مايو من عام 2020 المقبل، ويتسع هذا الملعب لحوالي 76 ألف مشجع، كان قد تم افتتاحه في عام 2002 ويعد هو أكبر ملاعب تركيا على الإطلاق ودائماً ما يستضيف مباريات المنتخب الأول، كما تلعب عليه أندية جالاطة سراي، بشكتاش، قاسم باشا وباشاك شهير بعد المباريات.

إحدى الذكريات التي لن تُنسى أبداً لهذه الملعب هي النهائي الشهير لدوري أبطال أوروبا عام 2005 عندما حقق ليفربول المستحيل واستطاع العودة بالنتيجة والفوز بالكأس برغم التأخر أمام ميلان بكامل نجومه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، في ليلة ساحرة كانت سبباً في إلهام الكثير من الأندية "غير المرشحة" من أجل صناعة المعجزات.