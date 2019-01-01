ميلنر يؤكد اقترابه من التجديد لليفربول

قبل مواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، أنه اقترب من التوقيع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي ليبقى بصفوفه لفترة أطول.

ميلنر ينتهي عقده مع الريدز خلال شهر يونيو القادم، وسط أنباء حول محادثات لتمديد التعاقد بين الطرفين.

اللاعب الإنجليزي تواجد صحبة مدربه يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي لمواجهة جينك، غداً الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وقال النجم المخضرم:"هناك مفاوضات مستمرة حول التجديد، نتمنى أن تنتهي بنجاح في أقرب وقت ممكن".

وأضاف:"هناك العديد من المباريات هذه الفترة وكذلك توقفات دولية، من الصعب الانسجام في الوقت الحالي".

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وتابع:"علينا التحسن خارج أراضينا في دوري أبطال أوروبا ونبدأ في التطوير من مستوانا غداً".

يذكر أن ليفربول يلعب غداً ضد جينك البلجيكي، وهو في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بـ3 نقاط، متساوياً مع سالزبورج الثاني وبفارق نقطة عن نابولي المتصدر.