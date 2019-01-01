دوري أبطال أوروبا| مانشستر سيتي يسحق شالكه بسبعة أهداف!

فوز كبير للغاية من فريق بيب جوارديولا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق مانشستر سيتي ضيفه شالكه بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

تقدم سيرجيو أجويرو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء سددها على طريقة "بانينكا"، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة بالكعب من رحيم سترلينج.

وفي الدقيقة 43 سجل ليروي ساني ثالث الأهداف بعد تمريرة من أولكساندر زينشينكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي 3-0.

وفي الدقيقة 56 سجل رحيم سترلينج هدفاً رابعاً بعد تمريرة من ساني، ليجري بيب جوارديولا مدرب سيتي تغييرين بنزول فيل فودن وجابرييل جيسوس بدلاً من ديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو.

وفي الدقيقة 71 سجل بيرناردو سيلفا خامس الأهداف بعد صناعة جديدة من جانب ساني، قبل أن يسجل فودن الهدف السادس وهو ثالث هدف يصنعه ساني في هذا اللقاء.

وأخيراً في الدقيقة 84 سجل جيسوس الهدف السابع والأخير بعد تمريرة من برناردو سيلفا، ليتأهل سيتي 10-2 بمجموع المباراتين.