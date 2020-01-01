دوري أبطال أوروبا | كومان يبرز أزمة بيرلو وبرشلونة يستعيد جزءً من قوته

النقاط الفنية البارزة في قمة برشلونة ويوفنتوس

برشلونة احتاج الفوز أكثر من أي وقت مضى، والأهم أنّه احتاج أداءً بهذه القوة أمام يوفنتوس في تورينو حتى مع اعتبار أن البيانكونيري يعيش فترة صعبة ويعاني من العديد من الغيابات.

رونالد كومان بدأ المباراة بتشكيل 4-2-3-1، أراخو لعب بديلًا لبيكيه الموقوف، وفي الوسط تواجد دي يونج بجوار بيانيتش أما في الرواق الأيمن لعب ديمبيلي وبيدري في الجهة اليسرى بينما يتواجد ميسي في مركز صانع الألعاب وجريزمان مهاجم.

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أما يوفنتوس، فلعب برسم 3-4-3 بوجود دانيلو مع بونوتشي وديميرال في الدفاع، وفي الوسط ديان كولوشيفسكي ورابيو وبينتانكور وكوادرادو وفي الهجوم كييزا يسارًا وديبالا يمينًا وموراتا في العمق.

لعب بيرلو على الضغط على دفاعات برشلونة مستغلًا غياب بيكيه وتير شتيجن الأفضل فيما يتعلق بمسألة الخروج بالكرة، ووجد البلوجرانا صعوبة نوعًا ما في بناء الهجمات لكن عودة ميسي إلى الوسط سهلت مسألة نقل الكرة.

أما برشلونة، فلعب على غلق الأطراف واستغلال الجهة اليسرى بسبب قدرات ألبا الهجومية مع إلزام روبيرتو بعد التقدم هجوميًا بالشكل الكافي.

حلّ كومان أزمة الجهة اليمنى بإشراك ديمبيلي الذي يفضل اللعب في هذه الجهة أكثر من اليسرى، كما أنّ جريزمان كان جيدًا في العودة وقطع الكرات واستعادة الكرة سريعًا.

الشوط الثاني، تعرض أراخو للإصابة وخرج ليشارك بوسكيتس مع عودة دي يونج للدفاع، وبعدها نجح برشلونة في السيطرة على خط الوسط بشكل أفضل وإخراج الكرة من الخلف للأمام.

أما يوفنتوس فاعتمد على ضعف الجهة اليمنى لبرشلونة خاصة مع تراجع مستوى ديمبيلي وسوء سيرجي روبيرتو في التعامل مع لاعب ضد لاعب، ولكن تفوق البلوجرانا في الوسط جعل الاعتماد الكلي على الكرات الطولية أو استغلال فترات تراجع كتيبة كومان للدفاع.

برشلونة لعب مباراة جيدة جدًا، لكن فاتي لم يكن مناسبًا للعب في الجهة اليمنى وهو يفضل التواجد في الرواق الأيسر، أما بيدري فكان اكتشافًا مذهلًا في الجهة اليسرى وأوقف خطورة كوادرادو في كثير من اللقطات.

يوفنتوس لا يزال متخبطًا منذ بداية الموسم ويعاني من صناعة الفرص، كما أنّ موراتا مجتهد لكن يعاني كثيرًا فيما يتعلق بالتمركز وضبط مصيدة التسلل، وبيرلو يحاول ضخ عدد من الأفكار لكنها بحاجة للوقت دون شك.

أما برشلونة، فتفوق في كل شيء، ولولا رعونة المهاجمين لانتصر بنتيجة قياسية، وهذا يعيد الذهن لأزمة العمق الهجومي في غياب المهاجم الصريح، ثنائية بيانيتش وبوسكيتس جيدة ومبشرة والبوسني بالتحديد يستحق اللعب بشكل أكبر.

انتصار مستحق لبرشلونة وفرصة لإعادة التفكير من جانب بيرلو.