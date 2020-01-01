سيميوني: خرجنا برؤوس مرفوعة وسنعود أقوى العام القادم

حرص على الإشادة بالمستوى الذي ظهر به لايبزيج

حالة كبيرة من الإحباط ظهرت على المدرب دييجو سيميوني، بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام لايبزيج، وتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية.

أتلتيكو تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعته بنظيره الألماني، مساء الخميس، ليخرج من موسم جديد بلا ألقاب.

المدرب الأرجنتيني قال بعد المباراة:"كان من الصعب إدخال أنفسنا في اللقاء، ولم نلعب كما أردنا، لقد تفوقوا علينا في معظم الفترات".

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وأضاف:"أحببت الطريقة التي لعبوا بها المباراة، وتصميمهم على الفوز، حيث منعونا من الدخول لأجواء اللقاء بطريقة صحيحة، نظراً للحيوية الشديدة التي تمتعوا بها بمختلف أنحاء الملعب".

وتابع:"أنا مقتنع بكل ما قدمناه هذا الموسم، عام طويل جداً، 40 يوماً ثم 60 يوماً من الراحة قبل اللعب مرة أخرى، وخضنا بعدها 11 مباراة متتالية".

واستكمل:"تعرضنا لضغوط كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد العطلة، قدمنا كل ما يمكننا فعله، لذلك سنرفع رؤوسنا وسنعود بشكل أقوى العام القادم".

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يذكر أن لايبزيج تأهل لنصف النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان، بينما يلعب الفائز من ليون ومانشستر سيتي، مع المنتصر من برشلونة وبايرن ميونخ، في الطرف الآخر للمربع الذهبي.