دوري أبطال أوروبا | دورتموند وتشيلسي ينتصران وسقوط قاتل لباريس سان جيرمان

نتائج مباريات الأربعاء من دوري أبطال أوروبا بفوز تشيلسي على رين وفوز لدورتموند على بروج وخسارة باريس سان جيرمان

حقق تشيلسي انتصارًا هامًا على حساب ضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليحتفظ بصدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط.

وغاب عن تشيلسي النجم الألماني كاي هافيرتس أغلى لاعب في تاريخ النادي بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة بساعات قليلة.

وفي غياب هافيرتس تألق تيمو فيرنر وسجل هدفين من الأهداف الثلاثة التي نجح تشيلسي في تسجيلها في شباك ضيفه الفرنسي ليعزز أرقامه القياسية.

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تيمو فيرنر له يد في سبعة أهداف في آخر سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا (أربعة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة). لقد سجل آخر أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا من ركلات جزاء وحتى خمسة من آخر سبعة أهداف.

وفي نفس المجموعة احتفظ إشبيلية الإسباني بالوصافة بعدما تغلب بصعوبة على كراسنودار الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ساخنة.

وشهدت منافسات الليلة خسارة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج الألماني بهدفين مقابل هدف واحد لتتعقد وضعية نادي العاصمة الفرنسية في مجموعته بـ 3 نقاط فقط من 3 مباريات.

بينما قاد الصاعد بسرعة الصاروخ إرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على كلوب بروج بنتيجة صلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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وسجل هالاند هدفين من ثلاثة أهداف سجلها لاعبو بوروسيا دورتموند، بينما تكفل ثورجان هازارد شقيق نجم ريال مدريد إيدين هازارد بتسجيل الهدف الثالث.