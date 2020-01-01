دوري أبطال أوروبا | جوارديولا: إصابة فيرناندينيو خطيرة وسعيد بمستوى الفريق

تعرف على تصريحات جوارديولا بعد الفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبين أمام بورتو في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي حوّل تأخره بهدف نظيف إلى انتصار بثلاثية لهدف ليتصدر مجموعته في الأبطال.

المزيد من الفرق

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا جيدًا آخر 10 أو 15 دقيقة من الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. الفوز في أول مباراة بالبطولة أمر جيد، واللقاء المقبل سيكون صعبًا ضد مارسيليا في فرنسا".

وتابع: "وقفنا جيدًا في الكرات الثابتة، وفي الشوط الثاني لم نستقبل أي فرصة من كرة ثابتة أو حتى من هجمات مرتدة وسيطرنا تمامًا على المباراة".

المدرب الإسباني أشاد بوجود عدة تغييرات في دوري أبطال أوروبا مؤكدًا أنّ هذا الأمر سمح له بتجربة العديد من الخطط وتغيير أكثر من لاعب.

وأوضح: "خططت لاستبدال جوندوان قبل هدفه، واستمتعت كثيرًا بالركلة الحرة التي سددها. حينما تواجه فريقًا يدافع بصورة كبيرة فيجب الصبر وإيجاد الفرصة المناسبة للتسجيل".

واختتم: "إصابة فيرناندينيو خبر سيئ بالنسبة لي، أعتقد أنه سيبقى بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة وهذه الأمور تحدث في كرة القدم".

جدير بالذكر أنّ مارسيليا خسر بهدف نظيف من أوليمبياكوس أحرزه المصري أحمد حسن كوكا في الدقائق الأخيرة من المباراة.