دوري أبطال أوروبا| توتنهام يكمل انتصاره ضد بوروسيا دورتموند

4-0 بمجموع المباراتين لديوك لندن

تغلب توتنهام هوتسبر على مضيفه بوروسيا دورتموند بهدف نظيف في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

سيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول، وأهدر ماركو رويس فرصة في الدقيقة 21 تصدى لها هوجو لوريس ببراعة.

وفي الدقيقة 31 أضاع هيونج مين سون فرصة السبرز الوحيدة في الشوط الأول لتمر بجوار العارضة.

وفي الدقيقة 34 سدد جوليان فايجل ولكن لوريس تصدى من جديد، فيما حاول جادون سانشو في الدقيقة 37 ليتصدى لوريس مجدداً وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 49 اقتنص هاري كين الهدف الأول بعد تمريرة من موسى سيسوكو، ليخرج هاري وينكس في الدقيقة 55 ويحل إريك داير بدلاً منه.

وفي الدقيقة 62 ترك رافاييل جيريرو أرض الملعب وحل كريستيان بيوليسيتش على حسابه، ثم أتى جاكوب لارسن بدلاً من ماريوس وولف.

أخيراً في الدقيقة 71 حل إريك لاميلا بدلاً من هيونج مين سون، ثم توماس ديلاني بدلاً من رويس في الدقيقة 74.

بذلك يتأهل توتنهام إلى ربع النهائي رفقة أياكس بالفوز بمجموع المباراتين 4-0.