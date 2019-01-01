إصابة قوية لماونت تثير مخاوف تشيلسي

غادر الملعب بعد ربع ساعة فقط

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أنباء صادمة خلال مواجهة فريقه مع فالنسيا، في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ماسون ماونت أحد أبرز نجوم تشيلسي هذا الموسم، تعرض لإصابة قوية وغادر أرض ملعب ستامفورد بريدج خلال الشوط الأول.

اللاعب الشاب تلقى ضربة في الكاحل من فرانسيس كوكلين، ليضطر لامبارد لتبديله بعد ربع ساعة فقط.

المؤشرات لا تبدو مبشرة لتشيلسي، نظراً للطريقة التي سقط بها ماونت والتواء كاحله بعد ضربة كوكلين.

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ويطمح لامبارد لعدم خطورة إصابة ماونت، قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الأسبوع القادم.

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً نجح في تسجيل 3 أهداف بـ5 مباريات لعبها مع تشيلسي بالبريميرليج هذا الموسم.