دوري أبطال أوروبا: الأكثر تتويجاً، سجل الفائزين وأخر بطل غير إسباني

مع اقتراب نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية من نهايتها، يستعرض معكم جول سجل الفائزين، وأكثر الأندية نجاحاً في تاريخ البطولة

من الصعب أن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا دون الالتفات إلى سيطرة الأندية الإسبانية على البطولة في السنوات الأخيرة ولكن من هو الأنجح في تاريخ المسابقة على الإطلاق؟ أنه بالتأكيد ريال مدريد الذي استعاد زمام زعامته على بطولته المفضلة مؤخراً قبل أن تنتهي نهاية دراماتيكية بتوديع نسخة العام الحالي بتلقي أكبر خسارة على ملعبه أوروبياً برباعية من أياكس الهولندي.

سيمنح غياب الملكي عن المنافسة في البطولة الحالية الفرصة لآخرين إما من أجل صناعة التاريخ مثل توتنهام الذي أكبر انجازاته هي التأهل إلى نصف نهائي البطولة أو بهذا الجيل المميز والواعد جداً لفريق أياكس، بكسر نحس يورجن كلوب والذي لم يحالفه الحظ بمواجهة ريال مدريد في نهائي الموسم الماضي أو بمنح راية السيطرة إلى الغريم فريق برشلونة والذي يسعى للفوز بها مجدداً مستغلاًَ أفضلية امتلاكه لميسي.

بهذا الصدد سيقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة سجل الفائزين، أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة ومن هو أخر بطل غير إسباني لها!

اقرأ أيضاً.. مورينيو: لن أشعر بالمفاجأة لو فاز أياكس أو توتنهام بدوري الأبطال

ما هو الفريق الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أوروبا؟

يملك ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقب كن أخرها بطولة 2018 بعد التفوق على ليفربول 3-1 وهو اللقب الأوروبي الثالث لزيدان مع الملكي بعد أن تُوج بهم في ثلاث مواسم متتالية، ليعادل رقم بايرن ميونخ بالثلاثية التي فاز بها منذ عام 1974 وحتى 1976.

فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ست مرات منذ عام 2000 منهم أربع بطولات في أخر خمس سنوات فقط وفي تلك الفترة واجه المرينجي غريمه أتلتيكو مدريد مرتين في النهائي كما تفوق على الريدز في نهائي العام الماضي الذي أُقيم في كييف وشهد على بكاء كاريوس بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وأثرت بالسلب على مستواه ومسيرته في ما بعد.

يأتي عملاق إيطاليا "ميلان" في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا بواقع 7 ألقاب كان أخرها عام 2007 والذي كان بمثابة انتقام من ليفربول بعد ملحمة أسطنبول في 2005 والتي كانت محبطة لكثير من نجوم الروسونيري ولم تفارق مخيلتهم لفترة ليست بالقصيرة من هول عدم تصديق خسارة البطولة بعد التقدم في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل ليفربول ويفوز بركلات الجزاء في النهاية.

يقع الثلاثي "ليفربول، بايرن ميونخ وبرشلونة" خلف ميلان كثالث أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة بمعدل 5 ألقاب وكان البطل الإنجليزي قد خسر أخر نهائيين شارك فيهما أمام ميلان في 2007 وضد ريال مدريد في 2018، كما تمكن العريق أياكس من الفوز بذات الأذنين في أربع مناسبات طيلة تاريخه ولكن أخرها يعود إلى عام 1995، ويملك مانشستر يونايتد ثلاث بطولات ولازال يوفنتوس يبحث عن لقبه الأول منذ عام 1996 ليضيف ثالث البطولات إلى تاريخه.

النادي البطل الوصيف مواسم التتويج مواسم المركز الثاني ريال مدريد 13 3 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 1962, 1964, 1981 ميلان 7 4 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 1958, 1993, 1995, 2005 بايرن ميونخ 5 5 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 ليفربول 5 3 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 1985, 2007, 2018 برشلونة 5 3 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 1961, 1986, 1994 أياكس 4 2 1971, 1972, 1973, 1995 1969, 1996 الإنتر 3 2 1964, 1965, 2010 1967, 1972 مانشستر يونايتد 3 2 1968, 1999, 2008 2009, 2011 يوفنتوس 2 7 1985, 1996 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017

من هو أخر فريق "غير إسباني" فاز بدوري أبطال أوروبا؟

تمكن العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد من السيطرة على بطولة دوري أبطال أوروبا في الألفينات، ومنذ موسم 2012 تمكنا من الفوز باللقب معاً في ست مناسبات، حيث استطاعا التتويج بذات الأذنين في خمس مواسم متتالية منذ 2014 وحتى عام 2018، ويعد بايرن ميونخ هو أخر فريق غير إسباني يفوز باللقب وذلك في عام 2012 في النهائي الذي أُقيم في ويمبلي وتفوق فيه البافاري على دورتموند بهدفين لهدف.

يعتبر تشيلسي هو أخر فريق إنجليزي يفوز باللقب وذلك على حساب بايرن ميونخ في عام 2012 وهو اللقب الوحيد في تاريخ البلوز وتحقق بفضل المدرب المؤقت آنذك "دي ماتيو"، في هذا اللقاء تقدم أصحاب الأرض على ملعب أليانز آرينا بهدف في الدقيقة 83 سجله توماس مولر قبل أن يعادل دروجبا النتيجة في الوقت القاتل ومن ثم يتفوق تشيلسي بركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الإضافي بالتعادل أيضاً.

ما هي الأندية التي احتفظت بنسخة من دوري أبطال أوروبا؟

تحظى الأندية التي فازت بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة بشرف الحصول على نسخة خاصة بهم من أجل الاحتفال بإنجازهم الكبير، ولكن يشترط الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات بشكل عام من أجل الحصول على شارة " متعدد الانتصارات" ولم يحظَ بهذا الامتياز سوى ستة أندية فقط وهي: ريال مدريد، بايرن ميونخ، أياكس، ليفربول وبرشلونة.

منذ عام 2009 باتت الأندية التي فازت باللقب أكثر من خمس مرات تتسلم نسخة متماثلة كاملة الحجم من الكأس ذات الأذنين مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي لكرة بالقدم بالنسخة الأصلية.