دوري أبطال أوروبا | أياكس يعود من اليونان بالتعادل

نتيجة ليست سيئة للفريق الهولندي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل أياكس الهولندي مع مضيفه باوك اليوناني بهدفين لمثلهما في نصف نهائي الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تقدم النادي الهولندي في الدقيقة العاشرة بواسطة المغربي حكيم زياش من ركلة حرة نفذها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 32 تعادل شوبا أكبوم لصالح أصحاب الأرض عقب تمريرة حاسمة من ديميتريس جيانوليس.

وفي الدقيقة 39 وصلت ركلة حرة هوائية إلى ليو ماتوس مهاجم باوك ليسجل هدف التقدم، وينهي الشوط الأول بتقدم الفريق اليوناني 2-1.

تقدم لم يدُم لوقت طويل، حيث نجح المهاجم المخضرم كلاس يان هونتلار في إدراك التعادل عقب خطأ دفاعي فادح.

بذلك يحصل أياكس على أفضلية الهدف الخارجي حيث يكفيه التعادل السلبي أو بهدف لمثله للتأهل في مباراة الإياب على يوهان كرويف أرينا يوم الثلاثاء القادم.

يذكر أن أياكس خرج من نصف نهائي النسخة السابقة، عقب خسارته أمام توتنهام هوتسبر، وبعد إقصائه لريال مدريد ويوفنتوس تباعاً من دور الـ16 وربع النهائي.