الاتحاد الأفريقي يُهدد الهلال بنقل مبارياته القارية خارج السودان

مشاكل كثيرة تخص ملعب الفريق

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابًا لنادي الهلال السوداني طلب منه إجراء عدة إصلاحات على ملعبه لتستوفي الشروط اللازمة لإقامة المباريات القارية عليه، وإلا سيتم نقل لقاءاته في دوري أبطال أفريقيا لخارج السودان.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني من مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي والخسارة أمام الأهلي المصري، وسيلعب في الجولة القادمة وتحديدًا يوم 28 ديسمبر الجاري ضد النجم الساحلي في تونس ومن ثم سيلتقيه في السودان خلال فبراير القادم ضمن الجولة الرابعة.

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وأوضح الكاف في خطابه أن المطلوب من الهلال تحسين إضاءة الملعب وتوفير غرفة مراقبة مزودة بدائرة تلفزية وتوفير إضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء.

كما طلب الكاف تزويد الملعب بكافيتيرا لتقديم المرطبات والوجبات السريعة في كافة القطاعات، وتخصيص دورات مياة للنساء مزودة بكافة المتطلبات الأساسية.

وطلب الاتحاد الأفريقي كذلك تزويد منطقة المصورين خلف المرميين بمقاعد وشبكة إنترنت وتوصيلات كهربائية.

يُشار لأن الهلال يتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن الأمل عطيرة في الصدارة والذي لعب مباراة أكثر، وقد تفوق في المباراة الأخيرة على هلال الأبيض بهدف دون رد أحرزه أطهر الطاهر.