دوري أبطال أفريقيا - الهلال والنصر واتحاد الجزائر يتأهلون لدور الـ32

هلال أم درمان تأهل بصعوبة بينما كان الأمر سهلًا على الفريقين الليبي والجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الهلال السوداني بطاقة تأهل صعبة إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل سلبيًا أمام رايون سبورتس الرواندي دون أهداف، على ملعبه، في إياب دور الـ64.

الفريق السوداني سيطر على اللقاء وأهدر لاعبوه عديد الفرص المؤكدة طوال الـ90 دقيقة، ليستفيد من نتيجة لقاء الذهاب.

كان الفريقان قد تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، على ملعب رايون برواندا، ليتفوق الهلال بأفضلية التسجيل خارج الديار، ويتأهل لدور الـ32.

ومن المقرر أن يواجه الهلال في الدور المقبل فريق أنيمبا النيجيري، والذي تفوق في دور الـ64 على رحيمو البوركيني بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حقق النصر الليبي - على أرضه - الفوز أمام نيمبيت موكاف من أفريقيا الوسطى بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الفريق الليبي كان قد تلقى الهزيمة في الذهاب بهدف وحيد، لكنه استطاع العودة على أرضه.

وبذلك يلاقي النصر فريق الرجاء المغربي في دور الـ32، بعدما أقصى الأخير بريكاما يونايتد الجامبي بالفوز عليه برباعية نظيفة ذهابًا وإيابًا.

فيما كان اتحاد العاصمة الجزائري آخر العرب المتأهلين ليلة أمس إلى دور الـ32 بعد الفوز أمام سونيديب النيجري بثلاثية مقابل هدف وحيد.

اتحاد الجزائري كان قد فاز خارج أرضه ذهابًا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليصعد بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلاقي الاتحاد في دور الـ32 فريق جورماهيا الكيني، الذي تفوق على أيجل نوار ماكامبا البوروندي بنتيجة 5-1 ذهابًا وإيابًا.