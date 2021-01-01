اللجنة الطبية توضح: شرطان قبل عودة مصابين كورونا لمباريات دوري أبطال آسيا

النصر أكثر المتضررين من الفيروس حتى الآن

كشف صالح الحارثي؛ رئيس اللجنة الطبية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن شروط السماح لمصابي فيروس كورونا، بالعودة للمشاركة في المباريات بدوري أبطال آسيا.

الفيروس ضرب فريق النصر السعودي، إذ أصيب تسعة من أفراده دفعة واحدة، هم: فراس البريكان وعبدالرحمن العبيد وبراد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي ومحمود منان مترجم الفريق وعبدالله القشعمي إخصائي العلاج الطبيعي وبغدان من العيادة الطبية وإدريس علي مسؤول عهده.

اقرأ أيضًا | بعيدًا عن إصابات كورونا .. النصر يتلقى ضربة جديدة موجعة

وقال الحارثي، خلال تصريحاته لوكالة "فرانس برس": "يجب على أي لاعب مصاب بكورونا في دوري الأبطال أن يحصل على مسحتين سلبيتين قبل المشاركة في المباريات، إذ يتم عزل المصاب على الفور، على أن يجري مسحة طبية أخرى بعد 72 ساعة من ظهور إيجابية فحصه، وفي حال جاءت النتيجة سلبية، يتم إجراء مسحة أخرى في غضون 24 ساعة، وإذا ظهرت سلبية أيضًا، وقتها يحق للاعب العودة لمعسكر فريقه والمشاركة في المباريات".

وأضاف: "قرار مشاركة المصابين بعد اكتمال الشفاء في التدريبات أمر يرجع للجهاز الطبي وفقًا لجهازيته البدنية، أما في حال استمرار إيجابية مسحته يتابع إجراء المسحة الطبية كل 72 ساعة حتى تأتي سلبية، بعد ذلك يُجري مسحة بعد مرور 24 ساعة للتأكد من النتيجة السلبية، وبالتالي يحق له المشاركة مع فريقه".

واختتم: "نعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الآسيوي لتطبيق أقصى درجات الحماية، إذ نعمل وفق نظام وفقعة صحية، بحيث لا يسمح لأي شخص مغادرة هذه الفقعة أو دخول أشخاص جدد عليها، بجانب الفحوصات شبه اليومية لجميع العاملين في المنشآت".

يذكر أن السعودية تستضيف مباريات المجموعة الأولى والثانية والرابعة بنظام البطولة المجمعة، وهو النظام الذي اتبعه الاتحاد الآسيوي في النسخة الماضية، بعد انتشار فيروس كورونا، واستضاف العاصمة القطرية "الدوحة" المباريات وقتها.