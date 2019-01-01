لوفانور: دوري أبطال آسيا هدف شباب الأهلي الأهم هذا الموسم

مهاجم الفريق الإماراتي يريد الفوز باللقب القاري

أبدى لوفانور مهاجم شباب الأهلي سعادته البالغة بالمشاركة مع فريقه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، مؤكدًا أنهم يمتلكون كل ما يلزم للفوز باللقب.

وسُحبت اليوم قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ، وأسفرت عن وقوع شباب الأهلي في المجموعة الثانية بجانب الهلال السعودي وبختاكور الأوزبكي والمتأهل من المباراة رقم 3 من ملحق التصفيات.

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وأكد المهاجم البرازيلي أن شباب الأهلي سيبذل قصارى جهده للفوز بدوري أبطال آسيا واصفًا ذلك بالهدف الأهم للفريق هذا الموسم، ومضيفًا لصحيفة البيان الإماراتية " سبق أن شاركت مع نادي الشباب، مرة واحدة في دوري أبطال آسيا، ووقتها لم نتجاوز الدور التمهيدي، ولكن هذه المرة مع شباب الأهلي، لدي الرغبة في الوصول إلى أعلى درجات التنافس، بل والفوز باللقب القاري، ليكون إضافة مهمة للنادي والكرة الإماراتية".

تابع " شباب الأهلي يملك كافة الإمكانيات المؤهلة ليكون أحد المنافسين الأقوياء على اللقب القاري، بصرف النظر عن الأسماء الموجودة في مجموعتنا، ونحن كلاعبين ندرك مدى صعوبة المهمة، وأننا سنقابل مجموعة من أفضل لاعبي القارة، وأيضاً لاعبين أجانب على مستويات عالية، وسبق لهم الاحتراف في أندية كبرى".

"المهم بالنسبة لنا أن نقدم المستوى المعروف به شباب الأهلي، والذي يعكس الصورة المتطورة للكرة الإماراتية، ونتعامل مع المباريات خطوة بخطوة، وبالتأكيد سيكون التركيز المبدئي على تجاوز مباراتنا الأولى في المجموعة، لتكون خطوة على طريق تحقيق الهدف الأولي، بالوصول إلى الدور التالي".