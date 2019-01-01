دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون جوميز كلاعب الجولة السادسة

نجم الهلال تفوق في تصويت جول ليكون لاعب الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا

اكتسح هدّاف الهلال السعودي "بافيتمبي جوميز" التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع تويوتا من أجل اختيار لاعب الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا لسنة 2019.

وحصل الفهد الفرنسي على 63% من مجموع أصوات الجماهير التي فاقت 1500 مصوت، متفوقًا بذلك على لاعب الزوراء علاء عباس ونجم الريان القطري تاباتا.

وبصم جوميز على مباراة كبيرة جدًا أمام الدحيل القطري، بعد أن تمكن من فرض التعادل على أصحاب الدار بتسجيل هدفين مكنا فريقه من إنهاء دور المجموعات بـ13 نقطة.

فيما يلي الأرقام التي بصم عليه جوميز في مباراة الدحيل: