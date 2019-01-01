دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون جوليانو كلاعب الأسبوع

نجم النصر تفوق في تصويت جول ليكون لاعب الدورة الأخيرة من دوري أبطال آسيا

اكتسح نجم النصر "جوليانو" تصويت أفضل لاعب في آسيا هذا الأسبوع، إذ تفوق بفارق شاسع عن كل من حارس الهلال "عبد الله المعيوف" وزميله في الفريق "الدوسري"

البرازيلي حصل على 58 في المائة من الأصوات تاركًا خلف حامي عرين الزعيم ب32 في المائة، فيما حل متوسط ميدان العالمي أخيرًا ب10 في المائة فقط.

وكان جوليانو قد أبدع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري، حيث سجل هدفًا وهدد مرمى الخصم في مناسبات عديدة، بالإضافة لتناغمه الكبير مع رفاقه في صناعة الفرص مساهمًا بشكل جوهري في انتصار فريقه "2-1".