دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون جوميز كلاعب الأسبوع
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جوميز
اكتسح قناص الهلال السعودي "بافيتيمبي جوميز" تصويت أفضل لاعب في آسيا هذا الأسبوع، إذ تفوق بفارق شاسع عن كل من نجم أوراوا ريد دايموندز "تاكاهيرو سكيني و مدافع فريقه "علي البليهي""
المهاجم الفرنسي حصل على 60 في المائة من الأصوات تاركًا خلفه متوسط الميدان الياباني ب30 في المائة فقط، فيما تذيل الدولي السعودي الترتيب ب10 في المائة فقط.
وكان "جوميز" قد أبدع في ذهاب نصف نهائي وري أبطال آسيا أمام السد القطري،إذ انتقم لنفسه من الهدف الذي سجله بالخطأ في مرماه ووقع على ثنائية مميزة.