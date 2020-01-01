دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون بافيتيمبي جوميز كلاعب الجولة الثانية

اللاعب الفرنسي يكتسح تصويت الجولة الثانية

تمكن هدّاف الهلال السعودي "بافيتيمبي جوميز" من الفوز بتصويت زوار جول في استفتاء أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2019ـ2020، وذلك بعد الهدفين اللذين سجلهما في مرمى شباب أهلي دبي.

وحصل هدّاف النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا على 60% من مجموع الأصوات، متفوقًا بفارق واضح على بقية المنافسين.

وجاء لاعب الأهلي سلمان المؤشر في المركز الثاني برصيد 23,9% من الأصوات، فيما احتل لاعب السد حسن الهيدوس المركز الثالث برصيد 16% من الأصوات.

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