2019 .. عام الثلاثية الرائعة للوشيسكو مدرب الهلال

هل يُضيف نجاحًا جديدًا في كأس العالم للأندية؟

توج رازفان لوشيسكو عامه الممتاز في 2019 بالفوز مع الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا متفوقًا في النهائي على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية بلغت 3-0.

الهلال نجح في هزيمة منافسه الياباني ذهابًا 1-0 في الرياض وإيابًا 2-0 في سايتاما ليثأر من خسارته اللقب القاري أمامه عام 2017 بالتعادل في السعودية والخسارة في اليابان.

الهلال يكمل إنجازًا عربيًا غير مسبوق في كأس العالم للأندية

ويُعد هذا هو اللقب الثالث للمدرب الروماني خلال العام الجاري، إذ تُوج بلقب الدوري اليوناني وكأس اليونان مع باوك خلال موسم 2018-2019 وقبل أن يبدأ مشواره مع الهلال في السعودية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، وتأهل الفريق لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين مما يجعله موسمًا يُبشر بنجاح كبير للوشيسكو.

لوشيسكو ليس المدرب الروماني الأول الذي يُتوج بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال، إذ سبقه الأسطوري آنخيل يوردانيسكو عام 2000 حين كانت البطولة تُسمى بطولة الأندية الآسيوية، وقد فاز بالبطولة بمسماها الجديد مع الاتحاد عام 2005.