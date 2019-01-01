جيوفينكو وجانج هيون سو يعودان للسعودية الجمعة القادم

الهلال يستأنف تدريباته يوم السبت

يصل الثنائي سيباستيان جيوفينكو وجانج هيون سو السعودية يوم الجمعة القادم للانخراط في تدريبات الهلال بعد انتهاء العطلة التي حصل عليها اللاعبون عقب عودتهم من اليابان متوجين بلقب دوري أبطال آسيا بعد تفوقهم على منافسهم الياباني أوراوا ريد دياموندز.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف أندريه كاريلو وإيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

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ولم يعد اللاعبان مع فريقهما للرياض يوم أول أمس الإثنين، بل توجه جيوفينكو مباشرة من طوكيو إلى روما وكذلك فعل زميله المدافع بالتوجه لكوريا الجنوبية.

وكان المدرب رازفان لوشيسكو قد قرر منح اللاعبين أجازة من التدريبات بعد إنجاز الفوز باللقب الآسيوي والتأهل لكأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يستأنف الهلال تدريباته يوم السبت القادم استعدادًا للمشاركة في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني يوم الأحد.

وستُقام مباراة ودية تجمع الهلال مع فريق نجوم ياسر خلال مهرجان الاعتزال التي تنظمه هيئة الترفهيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتقرر أن يتولى تدريب فريق أصدقاء ياسر المخضرم الأرجنتيني رامون دياز.

وستُشارك عدة أسماء مهمة في مهرجان الاعتزال أبرزهم أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي وروبن فان بيرسي وصامويل إيتو بجانب عدد من نجوم السعودية والعرب.