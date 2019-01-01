فيديو | محمد الجحفلي: لن يكون اللقب الأخير في آسيا، سنفوز به عشرات المرات

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

يُواصل نجوم الهلال الاحتفال مع جماهيرهم في ميدان الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض بعد عودتهم من اليابان متوجين بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف أندريه كاريلو وتكرار الفوز إيابًا على ملعب سايتاما 2002 في اليابان بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس الذي تُوج بجائزة هداف البطولة.

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واحتشدت جماهير الموج الأزرق في الدرعية لتحتفل بنجوم الهلال الذين حققوا اللقب الثمين ويستعدون للمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال ديسمبر القادم، حيث سيفتتح الفريق السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي.

ومُنحت الفرصة للاعبي الفريق للحديث مع الجماهير، وقد بدأ المدافع محمد جحفلي كلمته بتوجيه الشكر لجماهير الهلال على دعمهم المستمر للفريق واللاعبين.

مضيفًا "مبروك لأجمل وأغلى جمهور في الدنيا، الحمد لله الذي مكنا من إسعادكم بالفوز بدوري أبطال آسيا، تستحقونه تمامًا ومثلما فزنا به تلك المرة سنفوز به عشرات المرات مستقبلًا".

شاهد تصريحات جحفلي خلال احتفال موسم الدرعية بإنجاز الهلال ..