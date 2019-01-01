فحص جديد للبريك ومحاولات لاستعادته قبل كأس العالم للأندية

الهلال يستأنف تدريباته يوم السبت

يخضع محمد البريك ظهير أيمن الهلال اليوم الأربعاء لفحوصات جديدة بالأشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

الهلال نجح في الفوز على منافسه في عقر داره ملعب سايتاما 2002 بثنائية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس ليحصد لقب دوري أبطال آسيا بنتيجة إجمالية 3-0 بعدما كان قد حقق الفوز ذهابًا في الرياض بهدف أندريه كاريلو.

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وتعرض البريك لإصابة خلال اللقاء شخصت مبدئيًا بتمزق في عضلة الساق الخلفية، وعلى إثرها تم استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس الخليج 24 في قطر، والتي انطلقت أمس بانتصار العراق على أصحاب الملعب 2-1 والإمارات على اليمن 3-0.

وسيبدأ الجهاز الطبي للهلال برنامجًا طبيًا تأهيليًا مكثفًا للبريك خلال الأيام القليلة القادمة بهدف استعادته قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس العالم للأندية ، حيث سيواجه الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر القادم.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في خليجي 24 اليوم بمواجهة الكويت على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، فيما حصل لاعبو الهلال على راحة من التدريبات حتى يوم الجمعة القادم ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بقيادة رازفان لوشيسكو يوم السبت ومن ثم سيخوض مباراة اعتزال ياسر القحطاني مساء الأحد.