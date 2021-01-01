دوري أبطال آسيا | النصر يخسر الصدارة ويؤجل حسم تأهله للجولة الأخيرة

السد يتصدر والوحدة والشارقة يتأهلان لدور الـ16

سقط النصر السعودي في فخ الهزيمة أمام الوحدات الأردني بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الفريق الأردني سجل هدفه الأول في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق أحمد زريق، ثم أضاف عبد العزيز نداي الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

هدف العالمي الوحيد أحرزه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة، من ضربة جزاء.

الهزيمة جمدت رصيد العالمي عند ثماني نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، فيما ارتفع رصيد الوحدات إلى أربع نقاط في المركز الأخير.

وفي إطار مباريات المجموعة نفسها، حقق السد القطري الفوز أمام فولاد خوزستان الإيراني بهدف نظيف.

الهدف سجله محترف الزعيم القطري نام تاي هي في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

هذا الفوز منح السد صدارة جدول المجموعة برصيد عشر نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الإيراني بخمس نقاط في المركز الثالث.

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وفي المجموعة الخامسة، تأهل الوحدة الإماراتي من التأهل للدور المقبل، بعدما حقق الفوز أمام برسبوليس الإيراني بهدف نظيف.

هدف عنابي الإمارات الوحيد جاء في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، عن طريق تيم ماتافز.

وشهدت الدقيقة 83 من عمر المباراة، إشهار حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر في وجه عبد الله أنور؛ لاعب الوحدة.

الفوز رفع رصيد الفريق الإماراتي إلى عشر نقاط، فيما يتصدر برسبوليس بـ12 نقطة، ليتأهلا سويًا إلى الدور المقبل.

وفي المجموعة نفسها، تعادل الريان القطري أمام جوا الهندي بهدف لكل منهما، لكنهما ودعا المنافسات.

هدف الفريق الهندي جاء أولًا في الدقيقة الثالثة عن طريق خورخي أورتيز، وتعادل الفريق القطري قبل النهاية بدقيقة واحدة بهدف علي فريدون.

بذلك صار رصيد جوا ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، والريان نقطتين في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثانية، تأهل الشارقة الإماراتي لدور الـ16 بعد الفوز أمام القوة الجوية العراقي بثلاثية مقابل هدفين.

أهداف الشارقة جاءت في الدقائق 25 و35 و60 عن طريق خالد باوزير وسالم صالح "هدفين".

فيما أُحرزت أهداف الفريق العراقي في الدقيقتين 15 و52 عن طريق جيفرسون كولازوس.

الشارقة تأهل بـ11 نقطة في صدارة المجموعة، فيما ودع القوة الجوية المنافسات بعدما توقف رصيده عند نقطتين.