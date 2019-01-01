جدول مباريات وترتيب النصر في دوري أبطال آسيا 2020

القرعة سُحبت قبل يومين

سُحبت يوم أمس الثلاثاء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، وقد أسفرت عن مجموعات متوازنة في مسار غرب آسيا.

وكان الهلال السعودي قد تُوج بنسخة عام 2019 من دوري أبطال آسيا بعد انتصاره في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-0 على أوراوا ريدز الياباني، إذ فاز ذهابًا بهدف أندريه كاريلو وإيابًا بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

الاتحاد الآسيوي يُحدد موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020

ويستعد الزعيم السعودي حاليًا لواجهة الترجي التونسي في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية 2019 التي انطلقت اليوم في قطر وشهدت انتصار السد وتأهله لربع النهائي حيث سيلعب ضد مونتيري المكسيكي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 فريق النصر السعودي في المجموعة الرابعة مع سباهان الإيراني والسد القطري بجانب فريق رابع لم تُحدد هويته بعد لكن الأرجح أن يكون العين الإماراتي.

وسينطلق الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال آسيا في الـ14 من يناير القادم بمباراة تجمع الرفاع البحريني مع شيناي سيتي الهندي.

العين الإماراتي ينتظر المتأهل بين الزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي، وسيلعب الفريقان يوم 21 يناير القادم، فيما سيواجه الفائز الفريق الإماراتي يوم 28 من نفس الشهر.

المجموعة الرابعة تبدو أصعب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، إذ تضم بطل الدوري السعودي وبطل الدوري القطري ووصيف الدوري الإيراني وقد يُضاف لهم الفريق الإماراتي العريق والمرصع بالنجوم.

النصر خرج من ربع نهائي النسخة الماضية من دروي أبطال آسيا بخسارته أمام السد القطري ، إذ فاز ذهابًا في الرياض 2-1 وخسر إيابًا في الدوحة 3-1.

ومع بداية نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا، يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مباريات النصر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، بجانب جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

مواعيد ونتائج مباريات النصر في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - السد الثلاثاء 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخرة 1441 - استاد الملك فهد الدولي الفريق الرابع - النصر الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخرة 1441 - لم يُحدد بعده سباهان - النصر الثلاثاء 3 مارس 2020،

8 رجب 1441 - استاد الملك فهد الدولي النصر - سباهان الإثنين 6 إبريل 2020،

13 شعبان 1441 - ملعب نقش جهان السد - النصر الإثنين 22 إبريل 2020،

27 شعبان 1441 - استاد جاسم بن حمد بنادي السد النصر - الفريق الرابع الإثنين 4 مايو 2020،

11 رمضان 1441 - استاد الملك فهد الدولي



مجموعات متوازنة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2020

جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020