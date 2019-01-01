تشافي: عودة حمدالله ستصعب مباراة الإياب على السد

المدرب خسر مباراته الأولى مع السد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برر تشافي المدير الفني للسد خسارتهم أمام النصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بفقدان فريقه للكرة عدة مرات خاصة في الشوط الأول.

وخسر المدرب الإسباني مباراته الأولى في مسيرته التدريبية حين سقط مع السد أمام النصر على استاد الملك فهد الدولي بهدفين مقابل هدف واحد.

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وسجل علي أسد هدف السد الأول قبل أن يرد بطل السعودية بهدفين بواسطة عبد الرحمن الدوسري وجوليانو، وسيلتقي الفريقان مجددًا في الـ16 من سبتمبر القادم في موقعة الإياب في الدوحة القطرية.

وستشهد مباراة الإياب عودة المهاجم عبد الرزاق الحمدلله بعد غيابه عن الذهاب للإصابة، وهو ما سيُصعب المباراة على بطل قطر حسب مدربه.

إذ قال " خسرنا مباراة اليوم لأننا خسرنا الكرة عدة مرات وتحديدًا في الشوط الأول، لكن لازال هناك لدينا أمل بالعودة في لقاء الإياب الذي سيكون صعبًا علينا مع عودة عبدالرزاق حمدالله إلى جانب تواجد نور الدين أمرابط".

يُذكر أن تشافي افتتح الموسم بأفضل طريقة ممكنة، إذ تخطى الدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وبعدها هزمه وتُوج بكأس السوبر القطري وأخيرًا افتتح دوري نجوم قطر بالفوز على الوكرة 4-1.