توجه بافيتيمبي جوميس نجم الهلال باعتذار لزميله حارس المرمى عبد الله المعيوف عن التسجيل بالخطأ في مرماه خلال مباراة الفريق ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان جوميس قد سجل للسد أولًا ثم عاد وعادل النتيجة بهدف في مرمى الفريق القطري، قبل أن يُضيف هدفًا آخرًا في الشوط الثاني خلال المباراة التي انتهت لصالح الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسخر المهاجم الفرنسي عبر حسابه الرسمي على تويتر من تسجيله لهدف بالخطأ في مرمى فريقه بالقول أنه سجل الهاتريك خلال المباراة، إذ كتب "آسف عبد الله المعيوف. هاتريك" مع عدد من الأيقونات الضاحكة وصورة لتشافي مدرب السد ونتيجة اللقاء.

وفي تغريدة أخرى أكثر جدية، أشاد جوميس بأداء وانتصار فريقه الكبير، بقوله "انتصار جميل لكن صعب على فريق السد الجيد. فزنا بالمباراة الأولى والآن علينا إنهاء المهمة. شكرًا لكم جمهورنا الوفي الذي رافقنا في تلك الرحلة. الآن نحو مباراة الإياب. يحيا الأزرق".

يُذكر أن جوميس بهدفين اليوم تساوى مع ليوناردو دي سوزا مهاجم الوحدة الإماراتي السابق في صدارة هدافي دوري أبطال آسيا لعام 2019.

Nice but difficult win away against a good team of Al saad.

We won the first heat now we have to finish the job. Thank you to our faithful supporters who made the trip; rdv to the return match!

Glory is blue 💙 pic.twitter.com/1oJzqkEXFi