أثار امتعاض الأندية السعودية .. قرار صارم من الاتحاد الآسيوي للوقاية من كورونا

الثلاثي المستضيف في دورالمجموعات يُحاولون تغيير القرار

ينطلق منتصف الشهر الجاري دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 وسط إجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضمن تلك الإجراءات منع الأندية المستضيفة من الإقامة في معسكراتها الخاصة والالتزام بالإقامة في الفنادق المحددة من الاتحاد الآسيوي، وهو القرار الذي أثار امتعاض الأندية السعودية حسبما كشفت صحيفة الرياضية السعودية.

الأهلي والهلال والنصر سيستضيفون مجموعاتهم في دوري الأبطال، وقد كانت رغبتهم بالإقامة في مقراتهم الخاصة، لكن الاتحاد القاري رفض ذلك تمامًا وأصر على تواجد جميع الأندية في الفنادق المحددة والمخصصة للبطولة منذ أول يوم في دور المجموعات.

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وأوضحت الرياضية أن نظام "الفقاعة الطبية" الذي سيُطبقه الاتحاد الآسيوي خلال دور المجموعات يمنع اللاعبين من الخروج من الفنادق إلا للملاعب ولأغراض التدريب أو للضرورة القصوى، وتدرس الأندية حاليًا مخاطبة الاتحاد للسماح للاعبين بالخروج لفترات حرة.

الرياضية تحدثت مع أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول الإجراءات المتبعة، وقد قال "بحسب تنظيمات الاتحاد الآسيوي فإنه يتوجب على جميع الفرق المشاركة في البطولة الدخول في الفقاعة الصحية التي تمنعهم من مغادرة مقرات سكنهم إلا إلى الملعب".

أضاف "كما تمنع شروط الاتحاد الآسيوي استضافة أطراف من خارج القائمة، وذلك حماية لأفراد الفريق من أي عواقب أو احتمالات من الممكن أن تتسبب في تفشي فيروس كورونا. يبدأ وقت الدخول إلى الفقاعة الصحية من تاريخ ظهور نتيجة المسحة الأولى بعد وصولهم إلى مقرات سكنهم".

يُشار إلى أن الوحدة السعودي سيواجه القوة الجوية العراقي في مباراة حاسمة سيتأهل الفائز فيها إلى دور المجموعات.