عبد الله المعيوف × سعد الشيب .. وجهًا لوجه رقميًا

حارس المرمى نصف الفريق، من هنا تكمن أهمية سعد الشيب وعبد الله المعيوف في مباراة الغد بين السد والهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من الأفضل بين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستضيف الهلال السعودي فريق السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء، مباراة قد يراها البعض هامشية بعد نتيجة الذهاب الكبيرة لصالح الزعيم السعودي وتفوقه 4-1، لكنها مباراة الأمل والحلم للفريق القطري.

وسيلعب الثنائي عبد الله المعيوف وسعد الشيب دورًا محوريًا في المباراة، لكن من كان الأفضل بينهما رقميًا في الموسمين الحالي والماضي؟

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أرقام المعيوف والشيب في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر 2018-2019

لعب المعيوف 10 مباريات فقط في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، إذ كان الحارس البديل بتواجد العُماني علي الحبسي والذي رحل عن الهلال هذا الصيف، وقد خرج اللاعب السعودي بشباك نظيفة في 3 مباريات واستقبل 12 هدفًا.

الشيب أيضًا لم يلعب كثيرًا الموسم الماضي في دوري نجوم قطر نظرًا لتعرضه لعدة إصابات على مدار الموسم، وقد بلغ مجموع مبارياته 12 استقبل خلالهم 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

أرقام المعيوف والشيب في دوري أبطال آسيا 2019

لعب حارس المرمى السعودي جميع مباريات الهلال الـ11 في دوري أبطال آسيا 2019، وقد استقبل خلالهم 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

القطري سعد الشيب لعب جميع المباريات كذلك باستثناء واحدة كانت ضد باختاكور في دور المجموعات وغاب عنها للإصابة، وقد استقبل خلال مبارياته العشرة 15 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط كانت ضد بيرسبوليس في دور المجموعات.

أرقام المعيوف والشيب في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر 2019-2020

أصبح المعيوف حارس المرمى الأساسي في الهلال عقب رحيل الحبسي، وقد لعب هذا الموسم 5 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان وغاب عن آخر مباراتين للإصابة، وقد استقبل 5 أهداف ولم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة.

لعب سعد الشيب جميع مباريات السد في دوري نجوم قطر هذا الموسم، وقد استقبل خلال مبارياته الخمسة 10 أهداف ولم ينجح أبدًا في الخروج بشباك نظيفة.