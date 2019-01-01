جيوفينكو × إيفرتون .. وجهًا لوجه رقميًا

من الأفضل بين لاعبي الهلال وأوراوا ريدز؟

يحل الهلال السعودي ضيفًا على أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم، ذلك بعدما حسم الذهاب لصالحه في استاد جامعة الملك سعود بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلوز

ويُعول الفريقان على النجمين سيباستيان جيوفينكو وإيفرتون باعتبارهما من أهم العناصر في المنظومة الهجومية للهلال وأوراوا ريدز على الترتيب، لكن من كان الأفضل بينهما رقميًا في الموسمين الحالي والماضي؟

ما هي علاقة أرقام اللاعبين بمراكزهم؟ وكيف يختارون أرقام قمصانهم؟

أرقام جيوفينكو وإيفرتون في الدوري السعودي والدوري الياباني 2018-2019

انضم جيوفينكو لصفوف الهلال خلال يناير 2019، وقد لعب خلال النصف الثاني من موسم الدوري السعودي 10 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع واحد.

ارتدى إيفرتون قميص أوراوا ريدز خلال فبراير 2019، وبالتالي لم يكن جزءً من الفريق خلال الموسم الماضي من الدوري الياباني، موسم عام 2018.

أرقام جيوفينكو وإيفرتون في دوري أبطال آسيا 2019

لعب لاعب يوفنتوس سابقًا 12 مباراة في دوري أبطال آسيا 2019، وقد سجل هدفين وصنع 3، وهو أحد نجوم الهلال المؤثرين في البطولة والذين لعبوا دورًا بارزًا في تأهله للمباراة النهائية.

لعب إيفرتون جميع مباريات أوراو ريدز في دوري أبطال آسيا 2019، وقد سجل هدف واحد وصنع مثله.

أرقام جيوفينكو وإيفرتون في الدوري السعودي والدوري الياباني 2019-2020

لعب جيوفينكو 7 مباريات من دوري كأس محمد بن سلمان هذا الموسم مع الهلال، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف، وقد غاب عن مباراتين.

إيفرتون بدأ الموسم الجاري "موسم 2019" مع أوراوا ريدز، وقد لعب معه 21 مباراة من أصل 32، وقد سجل له هدفين ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.