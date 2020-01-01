محمد نور ينافس تشافي وعموري في استفتاء الآسيوي

استفتاء جديد من الاتحاد الآسيوي

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، استفتاءً جديدًا عبر موقعه الرسمي، شهد وجود ثنائي عربي هما محمد نور؛ نجم الاتحاد السعودي الأسبق، وعمر عبد الرحمن "عموري"؛ نجم الجزيرة الإماراتي الحالي.

الاستفتاء حول أفضل تمريرة صنعت هدفًا على مدار تاريخ دوري أبطال آسيا، وتم الاستقرار على خمس تمريرات، على أن يُفتح باب التصويت أمام الجماهير حتى يوم 20 من أغسطس الجاري.

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تمريرة نور خلال مواجهة الهلال بنسخة 2011، إذ كان العميد وقتها متقدمًا بثنائية نظيفة، ثم أرسل القوة العاشرة تمريرة رائعة خلف المدافعين إلى نوني أسيس، ليحرز الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

التمريرة الثانية بالاستفتاء من نصيب عموري خلال مواجهة ناساف الأوزبكي بنسخة 2016، فقد مرر كرة بشكل رائع إلى دانيلو أسبريلا، لينطلق داخل منطقة الـ18 ويسجل هدفًا.

أما التمريرة الثالثة فلتشافي هيرنانديز؛ لاعب السد القطري السابق ومديره الفني الحالي، خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في عام 2018، إذ أرسل تمريرة رائعة بالوجه الخارجي للقدم إلى بغداد بونجاح، ليسجل في المرمى.

ودخل في الاستفتاء كذلك جاو لين؛ لاعب جوانجزو الصيني في مرمى سنترال كوست مارينرز الأسترالي في دور الـ16 بعام 2013، وأخيرًا تمريرة ديان داميانوفيتش؛ لاعب سيؤول، في مرمى شاندونج لونينج الصيني بربع نهائي 2016.