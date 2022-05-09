دوره القيادي وأداء المباريات الأخيرة .. آرسنال يقتنع باستمرار النني

قرر نادي آرسنال الإنجليزي الدخول في مفاوضات مع المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده مع النادي.

عقد النني مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكانت التقارير تشير إلى أنه سيخرج لا محالة من ملعب "الإمارات".

النني، 29 عامًا، انضم إلى آرسنال من بازل السويسري في 2016، وقضى موسم 2019-20 معارًا لنادي بشكتاش التركي.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن آرسنال قد بدأ بالفعل المحادثات لتجديد عقد النني مع الفريق.

المفاوضات بين آرسنال والنني في مرحلة أولية حاليًا، لكن النادي مصمم على الاحتفاظ بلاعب الوسط المصري.

وظهر النني كنجم غير متوقع في مباريات آرسنال الأخيرة في الدوري الإنجليزي، وكان بمثابة مفاجأة سارة لجماهير "الجانرز"، بعدما لعب دورًا هامشيًا لفترة طويلة تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.

البداية جاءت عندما تعرض آرسنال لثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، ما جعل آمال الفريق في التواجد بالمربع الذهبي محل شك، ليقرر أرتيتا إقحام النني في التشكيل الأساسي ضد تشيلسي.

وبعد الفوز أمام "البلوز" وتقديم النني لأداء رائع، شارك الدولي المصري في كل المباريات التالية، ضد مانشستر يونايتد ووست هام وليدز يونايتد، وحقق آرسنال الفوز، وقدم النني أداء أكثر من رائع.

وحسب "ذا أثلتيك" فإن آرسنال ينظر إلى النني على أنه عضو جيد للغاية في الفريق وغرفة الملابس، ويتم تقدير خبرته وشخصيته بشكل جيد جدًا في النادي داخليًا.

ورغم التمسك باستمرار النني، فإن آرسنال ينوي تحسين خط الوسط أكثر، مع التحرك للتعاقد مع البلجيكي الدولي يوري تيليمانس نجم وسط نادي ليستر سيتي.

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