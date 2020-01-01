دورتموند يلجأ لفكرة جديدة لإقناع ريال مدريد ببيع حكيمي

النادي الألماني يحارب لضم الدولي المغربي

يسعى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، للحفاظ على خدمات الظهير الأيمن أشرف حكيمي، ومنعه من العودة لريال مدريد الموسم القادم.

حكيمي انضم لدورتموند في صيف عام 2018، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وسط تكهنات كبيرة حول مصيره وخطوته القادمة.

بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى رغبة بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في الحصول على خدمات الدولي المغربي، وكذلك ريال مدريد الذي يطمح في استعادته والاستفادة منه.

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صحيفة "بيلد" الألمانية نفت اهتمام بايرن ميونخ، وكذلك وكيل أعمال اللاعب، ولكن مستقبل حكيمي يظل محل شكوك كبيرة حتى الآن.

ومن جانبها أكدت صحيفة "as" الإسبانية، أن دورتموند متمسك بحكيمي ويريد الاحتفاظ بخدماته لفترة أطول سواء عن طريق الإعارة أو الشراء.

مهمة التعاقد مع حكيمي بصفة نهائية تبدو صعبة جداً، نظراً لمطالب ريال مدريد المالية التي تصل إلى 60 مليون يورو، المبلغ الذي يصعب على دورتموند دفعه.

فكرة الإعارة ربما تبدو الحل الأنسب لدورتموند، ولكن اللاعب يرفضها حيث يبحث عن الاستقرار بشكل أكبر في الوقت الحالي بعد إثبات نفسه بالدوري الألماني.

الأمر الذي يدفع دورتموند لعرض فكرة مقترحة، بشراء حكيمي من ريال بمقابل مالي أقل من 60 مليون، مع السماح للنادي الإسباني باستعادة اللاعب مرة أخرى بعد عامين أو أكثر مقابل السعر المتفق عليه في عقود الصفقة.

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ومن المتوقع أن يتعهد دورتموند في حالة موافقة ريال على هذه الصورة النهائية لضم حكيمي، بتسهيل انتقال إرلينج هالاند للنادي الإسباني في 2022.

يذكر أن حكيمي لعب 44 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، ونجح في التسجيل 9 مرات وصنع 10 أهداف مع الفريق الألماني بكل البطولات.