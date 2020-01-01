دورتموند يقتنص فوزًا هامًا من هيرتا برلين العنيد ويواصل مطاردة بايرن ميونخ

نتيجة مستحقة..

ظفر بوروسيا دورتموند بثلاث نقاط غالية بعد الفوز على ضيفه هيرتا برلين بهدفٍ نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد أدركه إيمري تشان في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد دقائق من فرصة غريبة للغاية أهدرها جادون سانشو، في مباراة كانت متوازنة لحد كبير وشكّل فيها الضيوف خطرًا كبيرًا على أصحاب الديار.

هيرتا برلين هو أحد أفضل الفرق في البوندسليجا مذ أن وصل برونو لاباديا إلى زُمرة القيادة في أبريل الماضي، وهذه هي الهزيمة الأولى له مع النادي العاصمي بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة منذ عودة النشاط منتصف مايو الماضي.

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وبالنسبة لكتيبة لوسيان فافر كان الفوز مهمًا، حيث أنه ضمن من الناحية العملية وجود دورتموند في المربع الذهبي وأمّن إلى حد كبير المركز الثاني مستغلًا تعثر الثلاثي المنافس لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن في نفس الجولة.

الانتصار رفع رصيد دورتموند إلى النقطة رقم 63 في المركز الثاني مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية البطولة وبفارق 4 نقاط عن أقرب المطاردين لايبزيج، في وقتٍ يقترب فيه اللقب من المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ70 نقطة بفوزه الأخير على ليفركوزن برباعية لهدفين.

أما هيرتا فقد تجمد رصيده عن النقطة 38 ويبقى مؤقتًا في المركز التاسع، ولا تزال الفرصة سانحة للنادي الثري مؤخرًا بأن يصل إلى مراكز الدوري الأوروبي، حيث يبتعد عن فولفسبورج صاحب المرتبة السابعة بفارق 4 نقاط فقط.

الجدير بالذكر أن مستقبل فافر في قيادة دورتموند على المحك بشدة، حيث أرادت الإدارة الصفراء أن تحقق لقب البوندسليجا وهو ما عجز عنه المدرب السويسري في آخر موسمين رغم تقدمه في الترتيب على بايرن في أغلب أوقات الموسم.