دورتموند يعلن التجديد لفافر حتى 2021

النادي الألماني يعلن ثقته في المدرب السويسري

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن تجديد عقد مدربه لوسيان فافر ليبقى مع الفريق حتى يونيو 2021.

فافر تولى مسؤولية تدريب دورتموند الموسم الماضي، وقاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري الألماني.

دورتموند خسر السباق في الجولة الأخيرة لصالح بايرن ميونيخ، ولكن إدارة أسود الفيستفاليا أبدت تمسكها بالمدرب السويسري.

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وقال فافر عقب التجديد:"أتطلع للعمل مرة أخرى مع المجموعة الحالية، من أجل قيادة الفريق لتحقيق النجاحات والألقاب".

🗯 #Favre: „Ich freue mich sehr auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ganzen BVB-Team“.



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ومن جانبه قال هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لدورتموند:"لوسيان قام ببناء فريق ممتاز وساعد على تطوير العديد من اللاعبين".

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وأضاف:"لقد نفذ كل التوقعات المطلوبة منه في الموسم الأول بنسبة 100% ونتطلع للعمل معه في المستقبل".

يذكر أن فافر نجح في كسر رقمه الشخصي مع دورتموند بالحصول على 76 نقطة بعد 34 مباراة بالدوري، وقاد لبعض الانتصارات الهامة على أتلتيكو مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا، قبل الخروج أمام توتنهام بدور الـ16.