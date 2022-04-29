دورتموند يعترف: لولا الشرط الجزائي لكنا فقدنا هالاند لمانشستر يونايتد!

كشف هانز يواخيم فاتسكه رئيس نادي بوروسيا دورتموند عن تفاصيل جديدة تخص الشرط الجزائي لإرلينج هالاند هداف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها على وجود الشرط الجزائي، وأن أيام اللاعب في النادي معدودة.

وقال فاتسكه: "قبل أي شيء، يجب أن يعلم الجميع أننا في حاجة إلى إرلينج هالاند جديد، في النهاية الحقيقة هي أننا منحناه شرطًا جزائيًا".

وأضاف: "لولا الموافقة على وضع الشرط الجزائي في عقده لكان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد ولم يلعب لبوروسيا دورتموند".

وأردف: "عليه أن يتخذ قراره، لكن في النهاية الأهم أننا سنستمر، سنجد اللاعب القادم، فالفريق دائمًا ما يكسب أكثر من اللاعب".

وأنهى كلماته: "أكثر من 90% من عقود نجومنا لا يوجد بها شروط جزائية، لا يمكنني أن أناقش مثل تلك المعلومات بشكل علني".

جدير بالذكر أن معلومات جول تؤكد أن الشرط الجزائي في عقد هالاند عبارة عن اتفاق لفظي بينه وبين إدارة النادي بالرحيل حال وصل له أي عرض بقيمة 75 مليون يورو أو أكثر.