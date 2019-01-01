دورتموند يسعى لإعادة تجربة حكيمي مع ريال مدريد

حكيمي تألق مع دورتموند

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بوروسيا دورتموند يسعى للتعاقد مع سيرخيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد، في صفقة شبيهة للتي ضم بها أشرف حكيمي من النادي الملكي.

دورتموند الصيف الماضي كان قد تعاقد مع حكيمي من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وتألق الظهير المغربي بشكل لافت مع وصيف البوندسليجا.

وذكرت "آس" أن دورتموند استفسر من ريال مدريد على إمكانية ضم ريجيلون، ووضع بند إعادة شراء للنادي الإسباني.

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كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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وخرج ريجيلون من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان بعدما كان يشارك أساسياً مع سانتياجو سولاري الموسم الماضي.

وأشارت التقارير أن ريال مدريد قريب من ضم الظهير الأيسر فورلان ميندي من ليون، مما يقلص من فرص ريجيلون مع الفريق.

يذكر أن دورتموند كان قد تعاقد الشهر الماضي مع الظهير الأيسر لهوفنهايم والمنتخب الألماني نيكو شولز.