دورتموند يراقب موقف كين وماندجوكيتش مع يوفنتوس

تمهيداً للتعاقد مع أي منهما هذا الصيف

يراقب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، موقف الثنائي ماريو ماندجوكيتش ومويس كين مع يوفنتوس هذا الصيف.

دورتموند يبحث عن بعض التدعيمات في مركز المهاجم الصريح بسوق الانتقالات الحالي، ويرغب في التعاقد مع بعض اللاعبين غير المٌكلفين.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن ماندجوكيتش هو الخيار المفضل للمدرب لوسيان فافر، لسهولة التعاقد معه بمقابل بسيط.

ويأتي ذلك لرغبة الدولي الكرواتي القوية في الرحيل عن يوفنتوس، بحثاً عن فرصة اللعب كأساسي الموسم القادم.

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وأما كين فالأمر يبدو أكثر صعوبة، حيث رفض يوفنتوس مبلغ 30 مليون يورو من إيفرتون لضمه.

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ومواجهات أخرى قوية ننتظرها في تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال قطر 🏆#أسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وهو ما يعني أن دورتموند سيكون مطالباً بتقديم عرض أعلى مما قدمه نظيره الإنجليزي ليصل لـ40 مليون حسب مطالب يوفنتوس.

وعلى جانب آخر تستمر التكهنات حول تعاقد البيانكونيري مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مما سيفتح الباب أمام كين وماندجوكيتش للرحيل.