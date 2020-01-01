دورتموند يخفض المقابل المادي لسانشو ويحدد الموعد النهائي لـ"يونايتد"

مانشستر يونايتد يسعى لحسم صفقة سانشو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني من أجل ضم جادون سانشو.

ويعد جادون سانشو الصفقة الأبرز الذي يسعى مانشستر يونايتد لحسمها خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا .

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن المفاوضات بين الناديين وصلت بالفعل لمراحل متقدمة للغاية.

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وأشارت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند الألماني وافق على تخفيض المقابل المادي للصفقة وهو ما جعل هناك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين من أجل حسم الصفقة.

وأكدت التقارير أن النادي الألماني كان يطلب 140 مليون يورو، ولكن بعض تخفيض المقابل المادي للصفقة، فيجب على مانشستر يونايتد دفع 105 مليون يورو فقط من أجل الحصول على خدمات سانشو.

وأضافت "ميرور" أن الموعد النهائي الذي حدده بوروسيا دورتموند لنظيره مانشستر يونايتد من أجل حسم الصفقة هو 10 أغسطس الجاري.