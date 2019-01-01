شيك يرفض نيوكاسل من أجل دورتموند

النادي الألماني سيحاول ضمه الأيام القليلة القادمة

رفض باتريك شيك مهاجم نادي روما الإيطالي، فكرة الانتقال لنظيره نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

شيك لن يتواجد في قائمة روما المواجهة لأتلتيك بيلباو الودية مساء اليوم الأربعاء، من أجل حسم مصيره مع النادي الإيطالي.

نيوكاسل يعتبر النادي الأكثر اهتماماً بضم المهاجم التشيكي، لكن يبدو أنه سيقوم بتغيير مساره الساعات القادمة.

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت رفض شيك للماكبايز، طمحاً في الانتقال لبوروسيا دورتموند.

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النادي الألماني يراقب صاحب الـ23 عاماً منذ فترة طويلة، ويريد استغلال عدم ظهوره كأساسي مع روما.

يذكر أن شيك نجح في تسجيل 8 أهداف فقط مع روما خلال موسمين بقميص الذهاب.