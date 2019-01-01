دورتموند مهدد بفقدان ألكاسير في الكلاسيكر أمام بايرن

قائمة طويلة من الغيابات لمتصدر البوندسليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية ألمانية أخباراً أن بوروسيا دورتموند يواجه احتمالية فقدان نجمه باكو ألكاسير في كلاسيكر الكرة الألمانية أمام بايرن ميونخ الأسبوع المقبل.

وسجل ألكاسير هدفين على فولفسبورج الجولة الماضية منحا الفريق انتصاراً متأخراً وضعه في قمة الترتيب منفرداً بعد تعثر بايرن مع فرايبورج.

وكشفت "بيلد" أن ألكاسير يعاني من إصابة على مستوى ذراعه ولكنه تحامل وخاض بها المباراة الأخيرة، ولكن الآلام عاودته مؤخراً في الأسبوع الجاري.

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1️⃣ بلجيكا 🇧🇪

2️⃣ فرنسا 🇫🇷

3️⃣ البرازيل 🇧🇷

4️⃣ إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

5️⃣ كرواتيا 🇭🇷

6️⃣ أوروجواي 🇺🇾

7️⃣ البرتغال 🇵🇹

8️⃣ سويسرا 🇨🇭

9️⃣ إسبانيا 🇪🇸

🔟 الدنمارك 🇩🇰 pic.twitter.com/E7bpj01Bjm — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

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وذكرت الصحيفة أن المهاجم الإسباني غاب عن التدريبات الثلاثاء والأربعاء ويخضع لبرنامج طبي خاص للحاق بالقمة المنتظرة.

ويعاني دورتموند من كثرة الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة في ظل ابتعاد أشرف حكيمي، ماكسميليان فيليب، وعبدو ديالو عن المباراة.

ويستضيف بايرن ميونخ دورتموند على ملعب "أليانز" الجولة المقبلة في لقاء سيلعب محطة هامة في صراع البوندسليجا بين الطرفين.