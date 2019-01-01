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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

دورتموند مهدد بفقدان ألكاسير في الكلاسيكر أمام بايرن

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Getty Images
قائمة طويلة من الغيابات لمتصدر البوندسليجا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية ألمانية أخباراً أن بوروسيا دورتموند يواجه احتمالية فقدان نجمه باكو ألكاسير في كلاسيكر الكرة الألمانية أمام بايرن ميونخ الأسبوع المقبل.

وسجل ألكاسير هدفين على فولفسبورج الجولة الماضية منحا الفريق انتصاراً متأخراً وضعه في قمة الترتيب منفرداً بعد تعثر بايرن مع فرايبورج.

وكشفت "بيلد" أن ألكاسير يعاني من إصابة على مستوى ذراعه ولكنه تحامل وخاض بها المباراة الأخيرة، ولكن الآلام عاودته مؤخراً في الأسبوع الجاري.

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وذكرت الصحيفة أن المهاجم الإسباني غاب عن التدريبات الثلاثاء والأربعاء ويخضع لبرنامج طبي خاص للحاق بالقمة المنتظرة.

ويعاني دورتموند من كثرة الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة في ظل ابتعاد أشرف حكيمي، ماكسميليان فيليب، وعبدو ديالو عن المباراة.

ويستضيف بايرن ميونخ دورتموند على ملعب "أليانز" الجولة المقبلة في لقاء سيلعب محطة هامة في صراع البوندسليجا بين الطرفين.

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