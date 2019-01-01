دورتموند ينفي انتقال كاجاوا إلى فرنسا

لاعب مانشستر يونايتد السابق يرغب في وقت أكبر من اللعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى بوروسيا دورتموند التقارير الصحفية الفرنسية التي ادعت موافقته على انتقال لاعبه شينجي كاجاوا لبوردو الفرنسي.

وخرج اللاعب الياباني من حسابات المدرب لوسيان فافير هذا الموسم بعد معاناته من الإصابة الموسم الماضي، إذ فضل عليه ماركوس رويس لمركز لاعب الوسط المهاجم.

وسبق أن أبدى كاجاوا رغبته في الحصول على وقت أكبر من اللعب، مفضلًا الانتقال لإسبانيا حيث يرى اللعب هناك تحديًا جديدًا له بعد اللعب في ألمانيا وإنجلترا.

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وقيل في فرنسا أن بوردو توصل لاتفاق مع دورتموند على انتقال صاحب الـ29 عامًا بالإعارة لكن يتبقى موافقة كاجاوا لإتمام الصفقة، إلا أن المدير الرياضي للنادي الألماني "ميشيل زورك" نفى ذلك بقوله "لا أعلم أي شيء عن هذا الأمر".

ذلك النفي لا يمنع حقيقة أن رحيل لاعب مانشستر يونايتد السابق عن دورتموند خلال يناير الجاري وارد للغاية، إذ يرغب النادي في تقليل فاتورة ضرائبه السنوية وكذلك يرغب اللاعب في البحث عن نادٍ يُوفر له فرصة اللعب أساسيًا.