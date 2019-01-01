دورتموند يستعيد نجومه قبل موقعة بايرن ميونخ

مواجهة مرتقبة في قمة البوندسليجا

أشارت تقارير إعلامية ألمانية أن نجمي بوروسيا دورتموند جادون سانشو وماركو رويس تعافيا من الإصابة وجاهزان للكلاسيكر أمام بايرن ميونخ.

ويستضيف بايرن نظيره دورتموند مساء السبت في قمة مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني.

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وذكرت "بيلد" أن الثنائي سانشو ورويس شاركا في الحصة التدريبية الأخيرة مساء الجمعة، وسافرا مع الفريق إلى ميونخ.

ورفض لوسيان فافر، مدرب دورتموند، تأكيد أو نفي مشاركة اللاعبين في اللقاء، مؤكداً أنه سيقيم حالتهما قبل اتخاذ القرار بخصوصهما.

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وغاب رويس عن لقاء دورتموند الأخير أمام إنتر بعد الإصابة في لقاء فولسفبورج قبلها، بينما خرج سانشو مصاباً على مستوى عضلات الساق بنهاية لقاء الأربعاء.

ويحتل دورتموند حالياً الترتيب الثالث برصيد 19 نقطة، ويأتي بايرن خامساً بفارق نقطة وحيدة عنه.