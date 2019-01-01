دورتموند يعترف بصعوبة الإبقاء على أشرف حكيمي

اللاعب على الأرجح سيعود إلى ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف بوروسيا دورتموند بصعوبة الإبقاء على مدافعه المتألق "أشرف حكيمي"، إذ رجح النادي عودته لريال مدريد عقب انتهاء فترة إعارته.

وانضم الظهير الأيسر صاحب الـ20 عامًا لصفوف دورتموند بالإعارة لمدة عامين خلال الصيف الماضي، وقد لفت الأنظار بقوة بأدائه الرائع هذا الموسم، والذي توجه خلال المباراة الأخيرة أمام هانوفر بإحراز هدفين وافتتاح سجله التهديفي مع الفريق، بعدما كان قد صنع 7 أهداف.

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سباستيان كيل مسؤول قسم تراخيص اللاعبين في متصدر البوندسليجا أكد صعوبة منع عودة حكيمي لريال مدريد، بقوله "للأسف، حكيمي لم ينضم لنا سوى بالإعارة لمدة عامين وسيكون من الصعب ضمه نهائيًا. ريال مدريد يُتابع تطوره".

أضاف حول شينجي كاجاوا الراغب في الرحيل عن الفريق هذا الشهر واللعب في الدوري الإسباني "وضع كاجاوا يؤلمني. لقد أتى إلينا وأوضح رغبته بالرحيل، يُريد البقاء في أوروبا ويُفضل اللعب في إسبانيا، لكن من الصعب إيجاد النادي المناسب خلال سوق الانتقالات الشتوي".